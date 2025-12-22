Скидки
Императрица Туктамышева красиво попрощалась со спортом в компании друзей. Фото гала-шоу ЧР

Императрица Туктамышева красиво попрощалась со спортом в компании друзей. Фото гала-шоу ЧР
21 декабря в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» яркими показательными выступлениями сильнейших фигуристов завершился чемпионат России — 2026.

В ходе гала-шоу на лёд вышла чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, которая в ноябре 2025 года объявила о завершении карьеры. Прославленная фигуристка трогательно попрощалась с болельщиками в родном «Юбилейном», где тренировалась под руководством Алексея Мишина, а теперь входит в его команду в качестве тренера.

Лучшие кадры показательных выступлений чемпионата России — 2026 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

