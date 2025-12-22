Императрица Туктамышева красиво попрощалась со спортом в компании друзей. Фото гала-шоу ЧР
Поделиться
21 декабря в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» яркими показательными выступлениями сильнейших фигуристов завершился чемпионат России — 2026.
В ходе гала-шоу на лёд вышла чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, которая в ноябре 2025 года объявила о завершении карьеры. Прославленная фигуристка трогательно попрощалась с болельщиками в родном «Юбилейном», где тренировалась под руководством Алексея Мишина, а теперь входит в его команду в качестве тренера.
Лучшие кадры показательных выступлений чемпионата России — 2026 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.
Комментарии
- 22 декабря 2025
-
12:45
-
12:40
-
12:31
-
12:11
-
11:44
-
11:37
-
10:48
-
09:20
- 21 декабря 2025
-
23:28
-
20:38
-
20:30
-
20:23
-
20:20
-
20:10
-
20:09
-
20:06
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:22
-
19:08
-
18:58
-
18:49
-
18:49
-
18:43
-
18:40
-
18:38
-
18:32
-
18:28
-
18:17