Главная Фигурное катание Новости

Роднина: Бойкова и Козловский более дерзкие в элементах, чем Мишина и Галлямов

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала соперничество в парном катании на чемпионате России — 2026.

«Небольшая разница по сумме короткой и произвольной программ, меньше одного балла, показывает, что по уровню обе пары примерно одинаковы. У каждой есть свои преимущества и свои какие-то проблемные моменты. Но, учитывая то, что они в лучшем случае только где-то через год смогут представлять наше парное катание на международных соревнованиях, понятно, что у них драйва и стимула быть в лучшей форме, увы, пока нет.

Эти пары конкурируют между собой уже на протяжении нескольких сезонов. Да, по результатам Мишина и Галлямов находятся повыше, потому что они постабильнее по элементам. А Бойкова и Козловский, можно сказать, более дерзкие в своих элементах, в подходе к своему катанию, к выбору тактики и методики», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

