Чемпионат России — 2026 по фигурному катанию собрал более 12 млн зрителей

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2026 смотрели более 12,7 млн раз на интернет-ресурсах Первого канала, сообщает пресс-служба канала. В статистку не вошли эфирные трансляции.

С 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге проходил чемпионат России – 2026 по фигурному катанию. В рамках соревнований было разыграно четыре комплекта наград.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Результаты соревнований

Танцы на льду, итоги:

1. Александра Степанова/Иван Букин — 216,94 балла.

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 211,44.

3. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 200,63.

Спортивные пары, итоги:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 224,29 балла.

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 223,63.

3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) — 215,95.

Женщины, итоги:

1. Аделия Петросян (Москва) — 235,95 балла.

2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 227,40.

3. Мария Захарова (Москва) — 217,73.

Мужчины, итоги:

1. Пётр Гуменник — 304,95 балла.

2. Евгений Семененко — 296,80.

3. Марк Кондратюк — 281,08.