Фигурное катание

«Сердце чемпионата — это вы». Галлямов обратился к болельщикам после ЧР-2026

«Сердце чемпионата — это вы». Галлямов обратился к болельщикам после ЧР-2026
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате России — 2026.

«Сердце чемпионата — это вы. Спасибо каждому, кто был на трибунах и поддерживал нас вживую, кто болел у экранов. Ваша энергия — лучший катализатор для выступлений.

Спасибо за вашу невероятную поддержку на чемпионате России! Вы создали ту самую магию, ради которой мы выходим на лёд. Это незабываемо!» — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

На чемпионате России — 2026 Галлямов и его партнёрша Анастасия Мишина заняли второе место, проиграв Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Комментарии
