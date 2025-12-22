Скидки
Тарасова: сейчас Петросян и Гуменник готовы хорошо. А к Олимпиаде будут готовы ещё лучше

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила форму участников Олимпийских игр — 2026 в Италии фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника.

«Аделия Петросян и Пётр Гуменник сейчас не должны быть максимально готовы к Олимпийским играм в Милане. Им надо быть очень хорошо готовыми к середине февраля. Поэтому на данный период времени они готовы хорошо. А [в феврале] будут готовы ещё лучше. Главное для них сейчас — на заболеть любой болезнью из тех, которые носятся вокруг», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в Италии. В фигурном катании от России выступят только два человека.

