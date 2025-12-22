Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова — о победе на ЧР: безумно благодарны всей нашей команде Тутберидзе

Бойкова — о победе на ЧР: безумно благодарны всей нашей команде Тутберидзе
Комментарии

Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, опубликовала пост на личной странице в соцсетях по итогам победы на чемпионате России — 2026.

«Вот и закончился чемпионат России — 2026!!! Для нас этот старт был безумно эмоциональным и важным! Он принёс нам долгожданную победу и звание трёхкратных чемпионов России!

Мы безумно благодарны всей нашей команде Тутберидзе за проделанный долгий путь к этой победе! Временами он был светлый, иногда — тернистый и тяжёлый, но однозначно стал запоминающимся! Отдельную благодарность хочется выразить нашему новому тренеру — Станиславу Александровичу Морозову, — за его неподдельную веру в нас и наши возможности.

Спасибо всем болельщикам, которые переживали за нас, поддерживали нас с трибун или слали лучи поддержки онлайн! Мы очень рады, что смогли подарить вам множество эмоций!!! Теперь же можно немного выдохнуть и погрузиться в предновогоднюю приятную суету», — написала Бойкова.

