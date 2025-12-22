Скидки
Фигурное катание

«Один из лучших». Ягудин оценил прошедший ЧР-2026 по фигурному катанию

«Один из лучших». Ягудин оценил прошедший ЧР-2026 по фигурному катанию
Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин оценил результаты прошедшего чемпионата России – 2026 по фигурному катанию, который проходил с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

— По моему мнению, это один из лучших чемпионатов России. Особенно хочу выделить Марию Захарову, Лизу Куликову, Камиллу Нелюбову, Женю Семененко, Марка Кондратюка. И MVP этого турнира — Матвей Ветлугин.

— В прямой трансляции вы даже пустили слезу после его проката.
— Да, мне 45, я просто стал очень сентиментальным.

– Ошибки Аделии Петросян в произвольной программе? Идёт подготовка к Олимпийским играм.
– Как у отца двух дочек у меня есть опасения по поводу образования и здоровья своей семьи. А по поводу Аделии Петросян нужно задавать вопросы ее тренерскому штабу.

— Многие говорят, что Петру Гуменнику немного завысили балл, чтобы поддержать его таким образом перед Олимпийскими играми. Действительно ли это так, на ваш взгляд?
— Я не знаю, был ли балл у Петра Гуменника завышен или нет. Мое дело — комментировать то, что я вижу на льду, – приводит слова Ягудина Sport24.

