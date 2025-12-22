Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Немного отдыхаем и работаем дальше». Козловский опубликовал пост после победы на ЧР

«Немного отдыхаем и работаем дальше». Козловский опубликовал пост после победы на ЧР
Комментарии

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре c Александрой Бойковой, опубликовал пост после победы в чемпионате России – 2026, который проходил в Санкт-Петербурге. Козловский и Бойкова набрали 224,49 балла в сумме короткой и произвольных программ.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

«Трёхкратные чемпионы России. Первый раз вместе с командой Тутберидзе. Большое спасибо всей нашей команде за колоссальную проделанную работу! Немного отдыхаем и… Работаем дальше!» – написал Козловский в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

Дмитрий Козловский и Александра Бойкова в третий раз стали чемпионами России. Ранее пара побеждала на чемпионате страны в 2020 и 2023 годах.

Чемпионат России – 2026 по фигурному катанию проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

Материалы по теме
У Петросян не удался прокат, а Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
У Петросян не удался прокат, а Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android