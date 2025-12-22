«Немного отдыхаем и работаем дальше». Козловский опубликовал пост после победы на ЧР

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре c Александрой Бойковой, опубликовал пост после победы в чемпионате России – 2026, который проходил в Санкт-Петербурге. Козловский и Бойкова набрали 224,49 балла в сумме короткой и произвольных программ.

«Трёхкратные чемпионы России. Первый раз вместе с командой Тутберидзе. Большое спасибо всей нашей команде за колоссальную проделанную работу! Немного отдыхаем и… Работаем дальше!» – написал Козловский в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

Дмитрий Козловский и Александра Бойкова в третий раз стали чемпионами России. Ранее пара побеждала на чемпионате страны в 2020 и 2023 годах.

Чемпионат России – 2026 по фигурному катанию проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.