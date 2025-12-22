Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Роднина высказалась о давлении на Елену Костылеву со стороны матери

Ирина Роднина высказалась о давлении на Елену Костылеву со стороны матери
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала скандал вокруг поведения матери фигуристки Елены Костылевой, отметив, что давление со стороны родителей в юном возрасте может негативно сказаться на развитии спортсменки.

«Не понимаю, почему вокруг этого события такой ажиотаж. Поведение мамы не должно иметь никакого отношения к спортсменке. Помню, как в США меня в первую очередь поразила профессиональная этика. И спортсмены, и тренеры, и родственники ведут себя максимально корректно.

Знаю, что Женя Плющенко уделил этой девочке много внимания и сил. Несмотря на это, работа тренера связана не только с победами, но и с потерями. Мама Костылевой не понимает, что дочь подошла к тому возрасту, когда физика и психика уже сильно влияют друг на друга. Она ещё даже во взрослое катание не перешла, а вокруг неё такое давление. Сильно сомневаюсь, что это пойдёт ей на пользу.

На юниоров я всегда смотрю с большим опасением. 90% переходов во взрослое катание заканчиваются не слишком гладко. Неправильно уже в юном возрасте говорить о каких-то перспективах на взрослом уровне. В этом возрасте начинаются бурные изменения, которые порой нельзя проконтролировать.

Дети ведь не просто занимаются спортом, а выходят на каток с сумасшедшими нагрузками и оголёнными нервами. В этой ситуации мы видим неадекватное поведение родителя, которое сказывается на Лене», – приводит слова Родниной Sport24.

Материалы по теме
«За любовь к Плющенко она продала мать». Интервью со скандальной мамой Костылевой
Эксклюзив
«За любовь к Плющенко она продала мать». Интервью со скандальной мамой Костылевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android