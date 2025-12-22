Плющенко отказался от замены Костылевой в шоу «Спящая красавица»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подтвердил участие фигуристки Елены Костылевой в новогоднем шоу «Спящая красавица», отметив, что не планирует отмену или замену роли.

«Вечер обещает быть жарким! Все спрашивают, какая будет замена? А у нас, ребята, отмены и замены не будет. Роль Авроры в шоу «Спящая красавица» с 5-9 января на «Live-арене» исполнит Елена Костылева! Ну как-то так…» – написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Ранее Евгений Плющенко официально объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой. Чуть позже стало известно, что Костылева продолжит свою карьеру под руководством Софьи Федченко.