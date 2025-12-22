Скидки
Фигурное катание

Тутберидзе — о результатах учеников на ЧР: команда испытала весь спектр чувств

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала пост по итогам выступления своих учеников на чемпионате России – 2026 по фигурному катанию.

«Завершился столь эмоциональный чемпионат страны, на котором наша команда испытала весь спектр чувств от неудач до побед. Пусть каждый сделает выводы, как работать дальше, чтобы соревнования приносили только положительные эмоции. А мы нашей тренерской командой поддержим и поможем двигаться к поставленной задаче Верю, что если невзирая на препятствия, двигаться к цели, то нет ничего невозможного», – написала Тутберидзе в социальной сети.

На прошедшем чемпионате России – 2026 по фигурному катанию ученики Тутберидзе выиграли две золотых и одну серебряную медали. В соревнованиях пар победу одержали Дмитрий Козловский/Александра Бойкова. В турнире у женщин чемпионкой страны стала Аделия Петросян, серебро в этом виде программы взяла Алиса Двоеглазова.

