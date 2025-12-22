Скидки
«Буду хранить интригу». Захарова — о включении нового элемента ультра-си в программы

Бронзовый призёр чемпионата России – 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала, планирует ли она усиливать свой контент к следующим соревнованиям новым элементом ультра-си. На чемпионате России Захарова сенсационно выиграла бронзовую медаль в соревнованиях женщин, набрав в сумме короткой и произвольной программ 217,73 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

— Планируешь как-то ещё усиливать контент?
— Я хотела усилить к чемпионату России. Говорила в предыдущем интервью, что постараюсь, но не очень получилось. Надеюсь, к следующему старту, финалу Гран-при, наберу форму и покажу новый прыжок ультра-си. Какой — не скажу. Буду хранить интригу, – приводит слова Захаровой Sport24.

Чемпионат России – 2026 по фигурному катанию проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

