«Буду хранить интригу». Захарова — о включении нового элемента ультра-си в программы

Бронзовый призёр чемпионата России – 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала, планирует ли она усиливать свой контент к следующим соревнованиям новым элементом ультра-си. На чемпионате России Захарова сенсационно выиграла бронзовую медаль в соревнованиях женщин, набрав в сумме короткой и произвольной программ 217,73 балла.

— Планируешь как-то ещё усиливать контент?

— Я хотела усилить к чемпионату России. Говорила в предыдущем интервью, что постараюсь, но не очень получилось. Надеюсь, к следующему старту, финалу Гран-при, наберу форму и покажу новый прыжок ультра-си. Какой — не скажу. Буду хранить интригу, – приводит слова Захаровой Sport24.

Чемпионат России – 2026 по фигурному катанию проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.