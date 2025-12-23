Скидки
«В следующем году они войдут в сезон во всеоружии». Сихарулидзе — о паре Мишина/Галлямов

Президент федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе объяснил причины спада бронзовых призёров Олимпийских игр Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и выразил уверенность в том, что в следующем сезоне пара вернётся на прежний уровень.

На чемпионате России и обоих этапах Гран-при текущего сезона фигуристы выиграли серебряные медали.

«У Галлямова в конце прошлого сезона произошла очень серьёзная травма, он был прооперирован. Затем ему потребовалось немало времени, чтобы восстановиться и хотя бы просто встать на лёд, а не то чтобы вернуться на тот же уровень. Но они всё равно вернулись и начали выступать. Да, пусть пока не так успешно, как до травмы, но для нас всё очевидно и понятно – мы видим, как серьёзно они занимались подготовкой. Просто времени было недостаточно, они пропустили всё лето – очень важное время для фигурного катания. Ведь именно летом ставятся программы, отрабатываются новые элементы, доводятся до совершенства коронные.

Этот важный период Анастасией и Александром был полностью пропущен, сезон получается не таким хорошим, но это мощная пара мирового уровня. И я думаю, что уже в следующем году они войдут в сезон во всеоружии и форме, в которой нам всем хотелось бы видеть наших чемпионов Европы и мира. Все основания для этого есть», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

