Сихарулидзе высказался о смене Костылевой тренерского штаба

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал смену фигуристкой Еленой Костылевой тренерского штаба.

Ранее бывший тренер Костылевой Евгений Плющенко прекратил сотрудничество с 14-летней подопечной. Фигуристка будет тренироваться в группе Софьи Федченко, известной по работе с Алиной Горбачёвой.

«Федерация не поддерживает переходы в середине сезона. У нас есть так называемое трансферное окно, оно закрывается весной, в мае, когда спортсмены могут переходить как из региональной федерации в другую федерацию, так и от тренера к тренеру.

Плохо, что этот переход осуществлён вне трансферного окна. И сейчас мы его никак не сможем официально закрепить до весны. Лена в целом действительно талантливая девушка. Но у кого ей тренироваться, это всё же только ей и её родителям решать. Она ещё достаточно юная, ей 14 лет», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

