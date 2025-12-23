Петросян и Гуменник выступят на дополнительном перед Олимпиадой турнире

Для российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника будет организован дополнительный турнир перед Олимпийскими играми в Италии, где спортсмены примут участие в нейтральном статусе.

Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года выиграли специальный отборочный турнир в Пекине, что позволило им стать участниками Олимпиады-2026. В декабре оба фигуриста стали победителями чемпионата России.

«Они работают по индивидуальным планам. Мы делаем для них всё необходимое — предлагаем им сборы, а также предложим организовать для них ещё один турнир. Чтобы у ребят была ещё одна возможность прокататься на зрителях. Это важно, потому что сейчас по нашему календарю будет небольшой перерыв. Но мы чувствуем эту необходимость», — приводит слова президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антона Сихарулидзе ТАСС.

Следующим крупным турниром для россиян официально запланирован финал Гран-при России, который пройдёт после Олимпийских игр, в марте 2026 года.