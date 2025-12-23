Решение о дисквалификации Камилы Валиевой пропало с сайта CAS

Решение по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой недоступно на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Сайт выдаёт ошибку при попытке поиска дела по номеру CAS 2023/A/9455, под которым ранее можно было найти все документы по делу Валиевой.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года. Она имела право вернуться к официальным тренировкам с 25 октября 2025 года. Сейчас Валиева тренируется под руководством Светланы Соколовской.