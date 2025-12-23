«Видите, вся в работе!» Туктамышева показала отрывок репетиции ледового шоу

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась у себя на странице в соцсети моментами с репетиции ледового шоу.

Ранее спортсменка представила на гала-вечере после чемпионата России по фигурному катанию программу под композицию «Аллилуйя», посвящённую официальному завершению её карьеры. Об уходе из профессионального спорта фигуристка объявила в минувшем ноябре, она не выступала на соревнованиях с 2023 года.

«Не время отдыхать, время работать. Ну и мороженое немножко покушать. Репетируем «Золушку».

Вообще я ещё со вчерашнего дня не отошла. Готовлю хотя бы какой-то небольшой пост, но времени нет. Просто хотела ещё раз спасибо сказать за все ваши слова. Кстати, это мой сольник начинается (в этот момент начала играть музыка из сольного номера фигуристки. – Прим. «Чемпионата»). Видите, в работе, вся в работе!» – сказала Туктамышева в видеосообщении, опубликованном у неё в телеграм-канале.