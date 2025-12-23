Скидки
Стало известно, где выступят Петросян и Гуменник перед Олимпиадой-2026

Комментарии

Российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник выступят перед поездкой на Олимпийские игры в Италии на Мемориале Петра Грушмана, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 20 по 21 января. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова представителей Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Ранее президент ФФККР Антон Сихарулидзе объявил о том, что фигуристам перед Олимпиадой предстоит дополнительный старт, однако не уточнил, где и когда он пройдёт.

Гуменник после чемпионата России сообщал о намерении выступить также на чемпионате Санкт-Петербурга, который пройдёт 31 января и 1 февраля.

Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года выиграли специальный отборочный турнир в Пекине, что позволило им стать участниками Олимпиады-2026. В декабре оба фигуриста стали победителями чемпионата России.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

