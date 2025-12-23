Обладатель двух золотых медалей европейского первенства (2023, 2024) и бронзовый призёр чемпионата мира (2024) французский фигурист Адам Сяо Хим Фа не выступит на чемпионате Европы — 2026. Спортсмен, согласно сайту Международного союза конькобежцев, числится запасным сборной Франции вместе с Люком Экономидесом и Сами Хамми.

На национальном чемпионате, завершившемся 21 декабря, Сяо Хим Фа занял второе место, проиграв победителю, Кевину Аймозу, 30 баллов. Аймоз, как и Франсуа Пито, будет основным участником от французской сборной на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2026 пройдёт в Шеффилде (Великобритания) с 14 по 17 января. В прошлом году победителем турнира в мужском одиночном катании стал швейцарец Лукас Бричги.