ISU хочет проводить объединённый чемпионат мира в четырёх видах спорта

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил о планах рассмотреть концепцию объединённого чемпионата мира, в рамках которого пройдут соревнования в четырёх видах спорта — конькобежном спорте, шорт-треке, фигурном и синхронном катании. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Совет ISU назвал объединённый чемпионат мира «перспективной концепцией». Отмечается, что работа по разработке и оценке целесообразности проекта продолжается до 2026 года. Официальное подтверждение концепции объединённого чемпионата мира ISU запланировано на весну 2026 года.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 пройдёт с 23 по 29 марта в Праге (Чехия).