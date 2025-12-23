Николай Угожаев рассказал, как совмещал подготовку к ЧР-2026 с ночными репетициями в шоу

Российский фигурист Николай Угожаев рассказал, как ему удавалось совмещать подготовку к чемпионату России — 2026 с ночными репетициями шоу.

«У меня роль учителя танцев, учу всех, чтобы на балу все красиво танцевали.

Каково участвовать в Губернаторских ёлках? Очень нравится, дети активно хлопают, мы пытаемся заводить зал. Вроде как им нравится всё (улыбается). Очень нравится новогодняя атмосфера. Мне кажется, такие выступления помогают в спорте, нужно и собираться на элементы, и отыгрывать образ, это может помочь для обычных программ, чтобы там было проще это отмечать.

Много ли готовились, учитывая недавний чемпионат России? Много репетиций было. В прошлом году мы прилетели из Омска – и сразу сюда, а здесь просто переехали из одного места в другое. Если сравнивать с прошлым годом, то проще. Ночные репетиции не сбивали с подготовки к чемпионату России? Никак не сбивало, успевал отоспаться.

Рад ли, что роль отличается от предыдущего года? Да, конечно, нужно уметь отыгрывать разные образы. Мне кажется, это мне больше подходит. У нас много декораций, такая атмосфера барокко, а произвольная программа тоже в стиле барокко, интересное переплетение (улыбается)», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.