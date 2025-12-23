Скидки
Фигурное катание

«Есть и новая дверь». Бережная — о прощальном номере Туктамышевой на ЧР

Комментарии

Олимпийская чемпионка (2002) по фигурному катанию в спортивных парах Елена Бережная рассказала об атмосфере, царящей на шоу «Золушка» в рамках Губернаторских ёлок в Санкт-Петербурге.

«У нас здесь есть участники чемпионата России – Николай Угожаев, Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Они с корабля на бал, сразу после произвольной – на репетицию. Так что эмоций много, попереживали и вернулись в свою уже артистическую среду, где мы их любим, хвалим, где они наши лучшие, красивые, самые питерские.

Здесь и Лиза Туктамышева, которая показывала на чемпионате России свой показательный номер, прощалась со спортом. Где-то было грустно, но есть и новая дверь, мы здесь всем рады, всем артистам, всем фигуристам.

Все профессионалы, знают, что от них требуется, как себя вести. Чем дальше, тем больше тёплой атмосферы, будем вживаться в роли, к пятому дню историю выведем на новый уровень», – передаёт слова Бережной корреспондент «Чемпионат» Анастасия Матросова.

Комментарии
