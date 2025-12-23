Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Бережная — о ночных репетициях шоу: лёд с 23:00 до трёх часов ночи

Елена Бережная — о ночных репетициях шоу: лёд с 23:00 до трёх часов ночи
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2002 года в спортивных парах Елена Бережная поделилась впечатлениями от участия в новогодних ледовых шоу.

«Лёд с 23:00 до трёх часов ночи. Каждый день, не помню, сколько дней и какое сегодня число (улыбается).

Для нас это большая честь, ждём каждый год это событие, чтобы подарить хорошее настроение всем петербургским школьникам.

Фея-крёстная в моём исполнении очень смелая, на обруче наверху не очень приятно, но я справляюсь со своим волнением, я победитель проекта «Без страховки». Ещё когда дети были маленькие, приходилось взлетать на разные высоты. Так что справляюсь с эмоциями, на третий раз не так страшно. Но спала сегодня тревожно», – передаёт слова Бережной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Николай Угожаев рассказал, как совмещал подготовку к ЧР-2026 с ночными репетициями в шоу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android