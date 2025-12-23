Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Для меня это какой-то шок». Чикмарёва — о четверном выбросе Бойковой/Козловского

Двукратные бронзовые призёры чемпионата России по фигурному катанию среди спортивных пар Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков ответили на вопрос, планируют ли они усложнять свои программы, а также оценили четверной выброс в исполнении трёхкратных чемпионов России Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

– Планируете ли вы усложнять свои программы? Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в этом сезоне успешно демонстрируют четверной выброс.
Екатерина: Не знаю, я смотрю на Сашу, как она делает этот четверной выброс. Для меня это какой-то шок. Он у неё очень хороший, красивый. Наверное, я бы не рискнула зайти на этот элемент.
Матвей: Если будем физически готовы, то, конечно, будем стараться, потому что фигурное катание не стоит на месте, у тех же юниоров. Посмотрим, как будет, так и будет, — приводит слова фигуристов «Спорт день за днём».

