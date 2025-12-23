«Тренеры чувствуют границы». Чикмарёва/Янченков — об атмосфере в тренерском штабе

Двукратные бронзовые призёры чемпионата России по фигурному катанию Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, выступающие среди спортивных пар, рассказали об атмосфере в своей группе и ответили на вопрос, какой поход на тренировках нравится им больше.

– Пермская школа парного катания демонстрирует стремительное развитие. В чём секрет вашего штаба?

Матвей: Потому что «Слюсаренко team» – это the best team of the world (с англ. «лучшая в мире команда». — Прим. «Чемпионата»). Пять пар на чемпионате России – это очень круто.

Екатерина: У нас большая тренерская команда, которая находит подход к каждому спортсмену. В этом и заключается успех – тренеры помогают и поддерживают.

– Какие у вас отношения в группе? Было заметно, как вы переживали за Елизавету Осокину и Артёма Грицаенко во время их выступления.

Екатерина: Мы поддерживаем друг друга. За них было обидно.

Матвей: Было правда сложно смотреть на их прокат. В принципе, со всеми хорошо общаемся. Каких-то обид, ссор не бывает у нас.

– Что полезнее на тренировках: кнут или пряник? Какой подход к вам нужен?

Екатерина: Пряник. Мне так легче намного. Когда на меня начинают давить, сразу пропадает желание кого-то слушать и делать то, что скажут.

Матвей: С нами пряник. Это, как видите, работает. Тренеры чувствуют границы каждого спортсмена и понимают, как лучше действовать, — приводит слова фигуристов «Спорт день за днём».