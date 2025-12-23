Сихарулидзе: направили письмо в ISU, уведомили, что юниоры готовы участвовать в стартах

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы готовы выступать на международных соревнованиях среди юниоров, о чём было сообщено в Международный союз конькобежцев (ISU).

«У юниоров очень много международных турниров. И мы сейчас готовы участвовать в любых, чтобы, как говорится в спорте, начать обкатывать наших юниоров. Мы, конечно, направили письмо в ISU, где уведомили, что готовы участвовать в любых стартах для юниоров, как только будет принято решение на совете ISU», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.