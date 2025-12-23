Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сихарулидзе: направили письмо в ISU, уведомили, что юниоры готовы участвовать в стартах

Сихарулидзе: направили письмо в ISU, уведомили, что юниоры готовы участвовать в стартах
Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы готовы выступать на международных соревнованиях среди юниоров, о чём было сообщено в Международный союз конькобежцев (ISU).

«У юниоров очень много международных турниров. И мы сейчас готовы участвовать в любых, чтобы, как говорится в спорте, начать обкатывать наших юниоров. Мы, конечно, направили письмо в ISU, где уведомили, что готовы участвовать в любых стартах для юниоров, как только будет принято решение на совете ISU», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

Материалы по теме
Костылеву, Лазарева и других звёзд фигурки выпускают в мир! Что решил МОК по нашим юниорам
Костылеву, Лазарева и других звёзд фигурки выпускают в мир! Что решил МОК по нашим юниорам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android