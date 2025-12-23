Скидки
Сихарулидзе считает, что взрослые спортсмены скоро будут допущены до международной арены

Сихарулидзе считает, что взрослые спортсмены скоро будут допущены до международной арены
Олимпийский чемпион (2002) и президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе считает, что в ближайшем будущем до международной арены будут допущены не только российские юниоры, но и взрослые спортсмены.

Ранее МОК снял ограничения с молодых российских и белорусских атлетов. Теперь юниоры вновь смогут участвовать в международных стартах с национальной символикой без дополнительных проверок.

«Судя по тому, как развиваются события и какие настроения в ISU, мы можем говорить о том, что в ближайшем будущем и наши взрослые спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях», — цитирует Сихарулидзе ТАСС.

