Сихарулидзе считает, что взрослые спортсмены скоро будут допущены до международной арены

Олимпийский чемпион (2002) и президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе считает, что в ближайшем будущем до международной арены будут допущены не только российские юниоры, но и взрослые спортсмены.

Ранее МОК снял ограничения с молодых российских и белорусских атлетов. Теперь юниоры вновь смогут участвовать в международных стартах с национальной символикой без дополнительных проверок.

«Судя по тому, как развиваются события и какие настроения в ISU, мы можем говорить о том, что в ближайшем будущем и наши взрослые спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях», — цитирует Сихарулидзе ТАСС.