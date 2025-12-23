«Спасибо и за поддержку, и за критику». Петросян — после победы на чемпионате России

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян опубликовала у себя на странице в соцсети несколько фотографий с минувшего чемпионата России, который прошёл в Санкт-Петербурге, и обратилась к своим болельщикам.

«Просто картинки с ЧР-2026. Огромное спасибо фотографам за то, что ловите наши эмоции и сохраняете важные мгновения с каждого старта. Спасибо всем зрителям и специалистам и за поддержку, и за критику, я буду стараться дальше», – написала Петросян у себя в телеграм-канале.

В прокате короткой программы на чемпионате страны Петросян приземлила тройной аксель. В произвольной программе она не справилась с четверными тулупами.

В феврале фигуристка в нейтральном статусе выступит на Олимпийских играх в Милане. В сентябре она выиграла специальный отборочный турнир, который позволяет ей стать участницей Олимпиады.