«My best partner in crime». Бойкова поздравила Козловского с днём рождения

«My best partner in crime». Бойкова поздравила Козловского с днём рождения
Комментарии

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, поздравила партнёра с днём рождения.

23 декабря Дмитрию Козловскому исполнилось 26 лет.

«С днём рождения лучшего из лучших, my best partner in crime. Всегда продолжай быть таким же крутым, красивым, сильным и разносторонним человеком», — написала Бойкова у себя на странице в соцсети, опубликовав несколько совместных фотографий с Козловским.

Бойкова и Козловский выступают в паре с 2015 года. Они — чемпионы Европы (2020), обладатели бронзовых медалей чемпионатов Европы и мира, трёхкратные чемпионы России. Также пара известна тем, что исполняет в произвольной программе четверной выброс.

