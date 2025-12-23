Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мать Костылевой прокомментировала участие дочери в шоу Плющенко после скандала

Мать Костылевой прокомментировала участие дочери в шоу Плющенко после скандала
Комментарии

Мать чемпионки России среди юниоров фигуристки Елены Костылевой Ирина высказалась об участии своей дочери в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Спящая красавица». Костылева покинула академию Плющенко и перешла к тренеру Софье Федченко.

«С утра позвонил [хореограф] Никита Михайлов и попросил выйти на шоу. Мы сказали, что согласны. Лена хотела выступить, ей самой нравится.

Как тренировки? Сегодня прыгнула четверной сальхов несколько раз, но нога пока болит. Лена тренируется, пока ей очень тяжело. У Софьи Федченко живёт в отдельной комнате», — приводит слова Костылевой-старшей ТАСС.

Материалы по теме
Плющенко прекратил сотрудничество с Еленой Костылевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android