Мать Костылевой прокомментировала участие дочери в шоу Плющенко после скандала

Мать чемпионки России среди юниоров фигуристки Елены Костылевой Ирина высказалась об участии своей дочери в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Спящая красавица». Костылева покинула академию Плющенко и перешла к тренеру Софье Федченко.

«С утра позвонил [хореограф] Никита Михайлов и попросил выйти на шоу. Мы сказали, что согласны. Лена хотела выступить, ей самой нравится.

Как тренировки? Сегодня прыгнула четверной сальхов несколько раз, но нога пока болит. Лена тренируется, пока ей очень тяжело. У Софьи Федченко живёт в отдельной комнате», — приводит слова Костылевой-старшей ТАСС.