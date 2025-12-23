Тарасова назвала неприличным поведение Галлямова после серебра на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поведение двукратного бронзового призёра Олимпийских игр в парном катании Александра Галлямова после чемпионата России.

Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, занял второе место на минувшем чемпионате страны. После результатов турнира фигурист опубликовал в телегам-канале ряд постов, где отказывался комментировать произошедшее, а также допустил мысль о завершении карьеры.

На следующий день он публично раскритиковал журналистку, позвонившую ему утром, высказав в её адрес оскорбления и угрозу распространить личный номер. Извиниться за содеянное фигурист отказался.

После награждения, во время круга почёта, спортсмен демонстративно снял с шеи медаль.

«Понятно, эти действия неприличны для спортсмена такого [высокого] уровня. Но развивать эту тему я не хочу и вам не советую. У него есть известный педагог и тренер. Я ему [тренеру] должна всё сказать, они вместе с ним должны решить эту проблему», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».