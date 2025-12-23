Скидки
Тарасова назвала неприличным поведение Галлямова после серебра на чемпионате России

Тарасова назвала неприличным поведение Галлямова после серебра на чемпионате России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поведение двукратного бронзового призёра Олимпийских игр в парном катании Александра Галлямова после чемпионата России.

Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, занял второе место на минувшем чемпионате страны. После результатов турнира фигурист опубликовал в телегам-канале ряд постов, где отказывался комментировать произошедшее, а также допустил мысль о завершении карьеры.

На следующий день он публично раскритиковал журналистку, позвонившую ему утром, высказав в её адрес оскорбления и угрозу распространить личный номер. Извиниться за содеянное фигурист отказался.

После награждения, во время круга почёта, спортсмен демонстративно снял с шеи медаль.

«Понятно, эти действия неприличны для спортсмена такого [высокого] уровня. Но развивать эту тему я не хочу и вам не советую. У него есть известный педагог и тренер. Я ему [тренеру] должна всё сказать, они вместе с ним должны решить эту проблему», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Дуэль года. Бойкова и Козловский ещё не готовы побеждать Мишину и Галлямова?
Дуэль года. Бойкова и Козловский ещё не готовы побеждать Мишину и Галлямова?
