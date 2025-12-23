Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Садкова — о неудачном ЧР: полностью беру на себя ответственность. Смогу пройти через это

Российская фигуристка Дарья Садкова прокомментировала своё неудачное выступление на чемпионате России — 2026, где заняла 14-е место.

«Этим постом мне хочется выразить огромную благодарность каждому, кто сейчас со мной, каждому, кто сказал или написал тёплые слова.

В первую очередь спасибо моему тренерскому штабу. Я благодарна судьбе за то, что моими наставниками являются именно эти люди. Мы проходим общий путь, разделяем как радостные, так и грустные моменты. Спасибо вам за то, что были рядом и сейчас. Давайте продолжать работать и совершенствоваться вместе. Со своей стороны я приложу для этого все усилия.

Спасибо болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всего турнира и во время проката произвольной программы. Я всё слышала. Всё читаю. То, что вы остаётесь со мной после таких падений и по-прежнему любите моё катание, — уже моя личная победа. Впредь постараюсь радовать вас хорошими прокатами.

Кажется, это самый искренний, откровенный и честный текст, который я когда-либо выкладывала. Но по-другому написать его не получилось — иначе эта страница осталась бы недописанной, а этап непройденным. В жизни так случается, к сожалению или к счастью.

Полностью беру на себя ответственность за тот результат, который имею. И теперь можно смело идти дальше, в новый этап, где я буду сильнее как морально, так и физически. Обещаю. Знаю, что смогу пройти через это, потому что у самурая есть только путь», — написала Садкова в своём телеграм-канале.

