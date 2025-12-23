Скидки
Роднина и Тарасова не будут приглашены на Олимпийские игры — 2026

Роднина и Тарасова не будут приглашены на Олимпийские игры — 2026
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не смогут быть приглашены на предстоящие Олимпийские игры в Италии.

— Готовы ли вы пригласить на олимпийский турнир по фигурному катанию Ирину Роднину и Татьяну Тарасову?
— ISU признаёт вклад Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной, других поколений спортсменов, тренеров и официальных лиц в развитие фигурного катания.

МОК отвечает за приглашение индивидуальных нейтральных фигуристов и их вспомогательного персонала на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине. Однако поскольку Тарасова и Роднина не были заявлены в качестве вспомогательного персонала для нейтральных спортсменов, они не могут быть рассмотрены для участия в Играх, — цитирует пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU) Sport24.

Среди российских фигуристов на Олимпиаде выступят в нейтральном статусе одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

