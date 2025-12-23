Тарасова — о поездке на ОИ-2026: дорогое удовольствие. У меня даже нет мыслей поехать туда

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) не пригласит её на Олимпиаду-2026 в качестве почётного гостя.

«В сообщении ISU написано, почему я не могу быть приглашена на Олимпиаду. Я и не собираюсь быть заявленной туда. Привыкла выигрывать Олимпийские игры со своими спортсменами, причём делала это очень долго и всегда пока работала. В крайнем случае привыкла быть в призах. А сейчас в роли кого туда ехать? Ребята будут со своими тренерами.

Могу всё посмотреть по телевизору. А Олимпиаду вживую я не привыкла просто так смотреть. Это дорогое удовольствие. У меня даже нет мыслей поехать туда.

Вы разве не видели, что я не очень хорошо хожу и на коляске езжу? Чтобы поехать на Олимпиаду, мне надо будет оформлять ещё одного человека, который будет помогать, а сделать это сложно. Поэтому с удовольствием всё посмотрю по телевизору», — приводит слова Тарасовой Sport24.