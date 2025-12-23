Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова — о поездке на ОИ-2026: дорогое удовольствие. У меня даже нет мыслей поехать туда

Тарасова — о поездке на ОИ-2026: дорогое удовольствие. У меня даже нет мыслей поехать туда
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) не пригласит её на Олимпиаду-2026 в качестве почётного гостя.

«В сообщении ISU написано, почему я не могу быть приглашена на Олимпиаду. Я и не собираюсь быть заявленной туда. Привыкла выигрывать Олимпийские игры со своими спортсменами, причём делала это очень долго и всегда пока работала. В крайнем случае привыкла быть в призах. А сейчас в роли кого туда ехать? Ребята будут со своими тренерами.

Могу всё посмотреть по телевизору. А Олимпиаду вживую я не привыкла просто так смотреть. Это дорогое удовольствие. У меня даже нет мыслей поехать туда.

Вы разве не видели, что я не очень хорошо хожу и на коляске езжу? Чтобы поехать на Олимпиаду, мне надо будет оформлять ещё одного человека, который будет помогать, а сделать это сложно. Поэтому с удовольствием всё посмотрю по телевизору», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Материалы по теме
Роднина и Тарасова не будут приглашены на Олимпийские игры — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android