Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Спасибо моей Лизе!» Дарио Чиризано опубликовал эмоциональный пост по итогам ЧР-2026

«Спасибо моей Лизе!» Дарио Чиризано опубликовал эмоциональный пост по итогам ЧР-2026
Комментарии

Российский фигурист Дарио Чиризано, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Пасечник, опубликовал пост по итогам их выступления на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге, где они выиграли бронзу.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

«Наш с Лизой второй совместный чемпионат России пролетел одним мигом, подарив нам незабываемые моменты, впечатления и неописуемые эмоции!

Я благодарю всех, кто переживал вместе с нами эти моменты!

Прежде всего хочу сказать спасибо Анжелике Алексеевне [Крыловой] за то, что в этот непростой сезон она не теряла веру в нас! Проявляла огромное терпение и вела нас день за днём к этому результату. Спасибо всему нашему тренерскому штабу: Людмиле Алексеевой, Алле Викторовне, Юлии Завдатовне, Семёну.

Огромное спасибо Елизавете Навиславской, что она приезжала в Москву, чтобы работать с нами! И ещё! Огромное спасибо моей Лизе за то, что она нежная, но с крепким стержнем, хрупкая, но в то же время упорная, искренняя и талантливая!

Благодарен всем, кто поддерживал нас на трибунах! Ваша поддержка очень много значит для нас! Всем, кто пишет слова поддержки! У нас с Лизой самая прекрасная группа поддержки! Я не устану повторять — спасибо, спасибо, спасибо!» — написал Чиризано в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Степанова/Букин вне конкуренции, а Мишина/Галлямов триумфально вернулись за золотом ЧР!
Степанова/Букин вне конкуренции, а Мишина/Галлямов триумфально вернулись за золотом ЧР!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android