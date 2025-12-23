«Спасибо моей Лизе!» Дарио Чиризано опубликовал эмоциональный пост по итогам ЧР-2026

Российский фигурист Дарио Чиризано, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Пасечник, опубликовал пост по итогам их выступления на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге, где они выиграли бронзу.

«Наш с Лизой второй совместный чемпионат России пролетел одним мигом, подарив нам незабываемые моменты, впечатления и неописуемые эмоции!

Я благодарю всех, кто переживал вместе с нами эти моменты!

Прежде всего хочу сказать спасибо Анжелике Алексеевне [Крыловой] за то, что в этот непростой сезон она не теряла веру в нас! Проявляла огромное терпение и вела нас день за днём к этому результату. Спасибо всему нашему тренерскому штабу: Людмиле Алексеевой, Алле Викторовне, Юлии Завдатовне, Семёну.

Огромное спасибо Елизавете Навиславской, что она приезжала в Москву, чтобы работать с нами! И ещё! Огромное спасибо моей Лизе за то, что она нежная, но с крепким стержнем, хрупкая, но в то же время упорная, искренняя и талантливая!

Благодарен всем, кто поддерживал нас на трибунах! Ваша поддержка очень много значит для нас! Всем, кто пишет слова поддержки! У нас с Лизой самая прекрасная группа поддержки! Я не устану повторять — спасибо, спасибо, спасибо!» — написал Чиризано в своём телеграм-канале.