Роднина — о парном катании: заигрались с «Ледниковым периодом» и забыли

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина осталась недовольна тем, что парное катание не транслировалось на Первом канале во время чемпионата России.

«Если мы все время взахлёб кричим о четверных мужчин и девушек, здесь как-то тихонько прошло. На Первом канале турнира пар я не увидела — даже танцы показали, а вот пары нет. И это при наших традициях в парном катании… Ни одна страна на протяжении стольких лет не доминировала, как мы в парах. Заигрались с «Ледниковым периодом» и забыли, где фигурное катание, а где шоу», — сказала Роднина в интервью ТАСС.

Победителями чемпионата России в парном катании стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

