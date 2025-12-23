Владислав Дикиджи — о ЧР-2026: у меня везде проблемы опять

Чемпион России 2025 года, 21-летний российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся по ходу чемпионата России — 2026.

«Как-то так получилось. Как началось с флипа в короткой, так вот и продолжилось. Да у меня везде проблемы опять… Спина болит, крючок вылетает, носки дырявые… Что ж такое? С каждым годом всё больше и больше! Ну не пошло что-то, не знаю. Усложнили немного программу, и что-то как-то вот не справился я. Ой, ну пропустить я, наверное, [не мог] потом не собрался бы. Это очень тяжело было бы. Вот мы и так месяц отдыхаем, у нас отпуск. После месяца выходить — это вообще вот как раз такое ощущение было: будто год-два не тренировался. Очень тяжело, поэтому после года я сомневаюсь, что вообще смогу на коньках стоять на льду… Олег Станиславович подбодрил, сказал в меру хорошие, строгие, классные, суперские слова, поэтому всё хорошо», — приводит слова Дикиджи «ФК Дача».