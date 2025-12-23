Мать Костылевой объяснила причины ухода фигуристки из академии Плющенко

Мать чемпионки России среди юниоров фигуристки Елены Костылевой Ирина объяснила причины ухода из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Лена не виновата в том, что её тренер не работает с ней на результат, не восстанавливает прыжки и не катает программы. Он вообще не даёт команду работать с Леной по программам – заведомо, чтобы был провал на первенстве России.

Напоминаю, в шестёрке (для сборной) у него одно место. Он не Этери Тутберидзе, место это по слезам, крови и боли уже убранных спортсменок должно принадлежать Софии Сарновской – ровно так же, как её затащили на первенствах Москвы, на «Жуке» и в Казани, последней в шестёрке.

Когда Сарновскую Плющенко вытащил в юниоры, начался полный развал Лены, с июня 2025 года. Наши цели с ним разные: каждый прав по-своему, я тяну свою, он – свою», — написала Костылева на своей странице в социальных сетях.