Александра Трусова подвела итоги 2025 года

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) на своей странице в социальных сетях поделилась видео, в котором подвела итоги 2025 года.

«Это был лучший год», — подписала видео Трусова.

Трусова обручилась с Макаром Игнатовым в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В августе прошлого года пара заключила брак. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын Михаил.

Также Александра Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионата Европы.