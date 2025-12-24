«Я под всеми санкциями, которые только возможны». Ирина Роднина — о поездке на ОИ-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что из-за санкций не поедет в Италию на Олимпиаду-2026.

«Поехала бы я на Олимпиаду? Поехала, только точно не как вспомогательный персонал, а как турист. Но это нереально — я под всеми санкциями, которые только возможны. Может, это связано с тем, что 50 лет назад я выиграла свою вторую Олимпиаду?

На парное катание на Играх я бы точно посмотрела. Тем более после величайшего достижения Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, исполнивших четверной выброс впервые на официальных соревнованиях, на чемпионате России», — приводит слова Родниной ТАСС.