Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я под всеми санкциями, которые только возможны». Ирина Роднина — о поездке на ОИ-2026

«Я под всеми санкциями, которые только возможны». Ирина Роднина — о поездке на ОИ-2026
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что из-за санкций не поедет в Италию на Олимпиаду-2026.

«Поехала бы я на Олимпиаду? Поехала, только точно не как вспомогательный персонал, а как турист. Но это нереально — я под всеми санкциями, которые только возможны. Может, это связано с тем, что 50 лет назад я выиграла свою вторую Олимпиаду?

На парное катание на Играх я бы точно посмотрела. Тем более после величайшего достижения Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, исполнивших четверной выброс впервые на официальных соревнованиях, на чемпионате России», — приводит слова Родниной ТАСС.

Материалы по теме
Роднина и Тарасова не будут приглашены на Олимпийские игры — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android