Плющенко: чтобы всем было понятно, на Костылеву уходило 5 млн рублей в год

Плющенко: чтобы всем было понятно, на Костылеву уходило 5 млн рублей в год
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал сумму, которая ежегодно тратилась на фигуристку Елену Костылеву.

«Чтобы всем было понятно, на фигуристку Костылеву уходило 5 млн рублей в год из бюджета академии «Ангелы Плющенко». Фактически из нашего с Яной Рудковской семейного бюджета. И это никто не ценит, все думают, что так и должно быть. Мы можем себе позволить такие затраты. Иногда даже хочется поощрить юных фигуристов подарком, сделать им что-то приятное. Только, скорее всего, после того, что произошло, будем менять подход», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

