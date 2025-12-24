Скидки
«Нужно было ставить приземлённее». Плющенко — об оценках Петросян и Гуменника на ЧР

«Нужно было ставить приземлённее». Плющенко — об оценках Петросян и Гуменника на ЧР
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался об оценках фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника. Эти спортсмены в нейтральном статусе выступят на Олимпийских играх — 2026 в Италии в одиночном катании.

«Думаю, стоит это сделать в контексте итогов завершившегося чемпионата России. Мне кажется, оценки нашим олимпийцам нужно было ставить как-то приземлённее. Понимаю мотивы руководителей федерации и российских судей, но лучше было бы акцентировать внимание на минусах здесь. Чтобы на Олимпиаде не было неприятных сюрпризов», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Комментарии
