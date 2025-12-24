Допуск российских фигуристов на международные соревнования будет рассмотрен 13 января

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос возвращения российских фигуристов на международные соревнования на ближайшем заседании, которое пройдёт 13 января. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько источников.

«Ближайшее заседание состоится 13 января в онлайн-формате. Повестка на данный момент ещё не сформирована официально, но кулуарно уже было сообщено, что вопрос допуска россиян на нём будет обсуждаться. Наиболее вероятно, что в приоритете будет допуск юниоров в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, однако взрослые спортсмены тоже «находятся в очереди», — говорится в источнике.

В декабре МОК рекомендовал международным федерациям допустить российских юниоров к соревнованиям.