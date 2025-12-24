Сихарулидзе — о критике оценок на ЧР: Петросян и Гуменник оторвались по классу

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе отреагировал на критику высоких баллов Аделии Петросян и Петра Гуменника на чемпионате России — 2026.

«Считаю, Петросян и Гуменник на сегодняшний день чуть-чуть оторвались по классу от остальных российских фигуристов. У них есть изюминка, что-то, чего нет у других. И Аделия, и Пётр серьёзно и вдумчиво готовятся к Олимпиаде.

Задачи как-то тянуть их на высшую ступеньку пьедестала почёта у судей на чемпионате России не было. Да, их прокаты в произвольных программах были неидеальны. Только идеальных прокатов не было и у соперников, что позволило нашим олимпийцам стать чемпионами страны. У кого-то из конкурентов Петросян и Гуменника были недокруты, отмеченные судьями, кто-то уступил в компонентах», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».