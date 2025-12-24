Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сихарулидзе — о критике оценок на ЧР: Петросян и Гуменник оторвались по классу

Сихарулидзе — о критике оценок на ЧР: Петросян и Гуменник оторвались по классу
Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе отреагировал на критику высоких баллов Аделии Петросян и Петра Гуменника на чемпионате России — 2026.

«Считаю, Петросян и Гуменник на сегодняшний день чуть-чуть оторвались по классу от остальных российских фигуристов. У них есть изюминка, что-то, чего нет у других. И Аделия, и Пётр серьёзно и вдумчиво готовятся к Олимпиаде.

Задачи как-то тянуть их на высшую ступеньку пьедестала почёта у судей на чемпионате России не было. Да, их прокаты в произвольных программах были неидеальны. Только идеальных прокатов не было и у соперников, что позволило нашим олимпийцам стать чемпионами страны. У кого-то из конкурентов Петросян и Гуменника были недокруты, отмеченные судьями, кто-то уступил в компонентах», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Допуск российских фигуристов на международные соревнования будет рассмотрен 13 января
Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android