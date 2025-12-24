Скидки
Сихарулидзе: допуск российских юниоров до соревнований будет рассмотрен на совете ISU

Сихарулидзе: допуск российских юниоров до соревнований будет рассмотрен на совете ISU
Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о возможном допуске российских фигуристов до международных соревнований. Решение будет принято по итогам совета Международного союза конькобежцев (ISU).

«Как только мы получили информацию, что МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских юниоров на соревнования с флагом и гимном, сразу же обратились в ISU. Написали официальное письмо, в котором отметили положительное решение МОК и обозначили желание участвовать в любых юниорских соревнованиях, начиная с завтрашнего дня. В Международном союзе конькобежцев ответили, что этот вопрос будет рассмотрен на совете ISU. Ждать его осталось не так уж долго, надеемся, будет принято решение о полноценном участии российских юниоров в соревнованиях», — сказал Сихарулидзе в интервью «РИА Новости».

Напомним, 11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Беларуси в мировых юношеских соревнованиях.

