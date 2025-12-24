ФФККР обсуждает с ISU возможность заявки на ОИ-2026 постоянного тренера Петросян

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что организация обсуждает с Международным союзом конькобежцев (ISU) возможность заявить с российской фигуристкой Аделией Петросян в качестве сопровождающего персонала одного из тренеров на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

«Мы обсуждаем с ISU такую возможность», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

Аделия Петросян и Пётр Гуменник в сентябре 2025 года выиграли специальный отборочный турнир в Пекине, что позволило им стать участниками Олимпиады-2026. Соревнования в Милане пройдут с 6 по 22 февраля.