«Решение о смене тренера — семейное дело». Сихарулидзе — о переходе Костылевой от Плющенко

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что переход фигуристки Елены Костылевой от Евгения Плющенко в группу тренера Софьи Федченко может быть оформлен только в мае следующего года.

«ФФККР не поддерживает переходы спортсменов от одного тренера к другому вне трансферного окна. Даже оформить переход Костылевой в соответствии с утверждённым регламентом мы сможем только в мае. Само решение о смене тренера — семейное дело Костылевых, вмешиваться в которое и даже комментировать не имею права», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

Ранее Евгений Плющенко подтвердил участие фигуристки Елены Костылевой в новогоднем шоу «Спящая красавица», отметив, что не планирует отмену или замену роли.