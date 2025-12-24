Роднина — об Илье Малинине: технически он показывает то, о чём можно только мечтать

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила уникальный технический уровень и потенциал американского фигуриста Ильи Малинина.

«Илья Малинин — потрясающий фигурист. Это признаёт не только наша страна, но и весь мир. Технически он показывает то, о чём можно только мечтать. Увидела в нём невероятный потенциал сразу, как он появился на мировой арене. Это абсолютный уникум, который продолжает расти и развиваться. Сначала он показывал технически сложные вещи, а его катание было достаточно простым. Сегодня и его программы стали намного интереснее.

Похожие ощущения у меня совсем недавно вызывал Нэйтан Чен. Не могу сказать, что разрыв в пользу Ильи какой-то сумасшедший. На данный момент по катанию Чен даже интереснее. Да, прыгает Илья потрясающе, техника у него фантастическая. Есть все задатки, но пока не могу назвать его идеалом взрослого мужского катания.

Может ли Гуменник соперничать с Малининым? Надо для начала чисто кататься, тогда можно говорить о каком-то соперничестве. Не нужно арифметически подходить к количеству четверных прыжков», – приводит слова Родниной Sport24.