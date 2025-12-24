Скидки
«Решать тренерам». Тарасова — об участии Гуменника и Петросян в соревнованиях перед ОИ

«Решать тренерам». Тарасова — об участии Гуменника и Петросян в соревнованиях перед ОИ
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможности участия российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян в соревнованиях перед Олимпийскими играми – 2026. Ранее президент ФФККР Антон Сихарулидзе объявил, что фигуристам перед Олимпиадой предстоит дополнительный старт.

«Ещё один турнир для Петросян и Гуменника придумали, наверное, как замену чемпионата Европы. Но вообще в этом вопросе надо в первую очередь узнать мнение тренеров Петросян и Гуменника, а нужен ли им ещё один турнир до Олимпиады. Если они скажут, что необходим, тогда действительно надо проводить. А если не скажут, все наши пожелания мы должны засунуть себе кое-куда и отдыхать дальше.

Этот вопрос могут решать только тренеры, которые отвечают за подготовку Петросян и Гуменника. И спросить их нужно обязательно. Если федерация организует турнир без согласия или просьбы тренеров, тогда она берёт результат спортсменов на Олимпиаде на себя, что будет неправильно», – приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
