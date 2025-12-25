Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Артём Фролов объяснил, почему разорвал дуэт с Софьей Тютюниной по СМС

Фигурист Артём Фролов объяснил, почему разорвал дуэт с Софьей Тютюниной по СМС
Комментарии

Выступающий в танцах на льду российский фигурист Артём Фролов рассказал, почему объявил бывшей партнёрше Софьей Тютюниной о разрыве дуэта с помощью СМС.

«Если бы я Ане (Анне Коломенской. — Прим. «Чемпионата»), с которой мы катались четыре года, написал: «Давай, не будем кататься», — это другой момент, было бы странно. Тут мы с Соней катались три недели, и у нас даже не было поставленных программ. В СМС нет ничего страшного, на то мессенджеры и существуют, чтобы было удобно. Думаю, обида у неё есть, но не считаю себя виноватым», — приводит слова Фролова «РИА Новости».

В апреле 2025 года танцевальная пара Тютюнина/Фролов распалась по инициативе Артёма после полутора месяцев тренировок. После этого Фролов восстановил дуэт со своей прежней партнёршей Анной Коломенской.

Видео: Самая титулованная фигуристка России

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android