Фигурист Артём Фролов объяснил, почему разорвал дуэт с Софьей Тютюниной по СМС

Выступающий в танцах на льду российский фигурист Артём Фролов рассказал, почему объявил бывшей партнёрше Софьей Тютюниной о разрыве дуэта с помощью СМС.

«Если бы я Ане (Анне Коломенской. — Прим. «Чемпионата»), с которой мы катались четыре года, написал: «Давай, не будем кататься», — это другой момент, было бы странно. Тут мы с Соней катались три недели, и у нас даже не было поставленных программ. В СМС нет ничего страшного, на то мессенджеры и существуют, чтобы было удобно. Думаю, обида у неё есть, но не считаю себя виноватым», — приводит слова Фролова «РИА Новости».

В апреле 2025 года танцевальная пара Тютюнина/Фролов распалась по инициативе Артёма после полутора месяцев тренировок. После этого Фролов восстановил дуэт со своей прежней партнёршей Анной Коломенской.

